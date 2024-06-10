Kahve tiryakilerine kötü haber! Kuraklık endişesi fiyatları vurdu

Vietnam'da kuraklık endişeleri kahve fiyatlarını vurdu. Fildişi Sahili'nde ise kakao satışlarındaki kısıtlamalar endişe yarattı.

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Kahve tiryakilerine kötü haber! Kuraklık endişesi fiyatları vurdu

Vietnam'daki kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yükselmesine neden olurken Fildişi Sahili'nde kakao satışlarındaki kısıtlamalar, arzın daha da sıkılaşacağı endişelerini artırdı.

Emtia piyasasında düşüş eğilimi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizlikler ile ABD'de imalat sanayisine ilişkin endişelerin etkisiyle geçen hafta da devam etti.

Vietnam'daki kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

ŞEKERDE ÜRETİM AÇIĞI RİSKİ BULUNUYOR

Şekerde de üretim açığı olacağına yönelik tahminler fiyatların yükselmesine yol açtı. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 689 bin ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor.

Fildişi Sahili'nde kakao satışlarındaki kısıtlamalar, arzın daha da sıkılaşacağı endişelerini artırdı.

Fildişi Sahili kakao düzenleyicisi Le Conseil du Cafe-Cacao, ülkede işleme tesisi olmayan şirketlere ve ihracatçılara, en azından bu ayın sonuna kakao çekirdeklerini satın alamayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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