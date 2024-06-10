YKS’ye elektronik düzenekle girdiler: 2 kişiden biri tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA