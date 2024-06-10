YKS’ye elektronik düzenekle girdiler: 2 kişiden biri tutuklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ‘nın (YKS) TYT oturumunda Isparta'da bir şahsın üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YKS’ye elektronik düzenekle girdiler: 2 kişiden biri tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Adalet Bakanı Tunç: 'YKS sınav soruları sızdırıldı iddialarına resen soruşturma başlatıldı'Adalet Bakanı Tunç: 'YKS sınav soruları sızdırıldı iddialarına resen soruşturma başlatıldı'Siyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
YKS ÖSYM Isparta Üniversite
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: Bayılıyorum ona Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: Bayılıyorum ona
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde