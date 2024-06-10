Hakkında taciz iddiası vardı: AKP'li vekil aday adayı müdür, kız imam hatip lisesine tayin edildi

AKP'den Sivas Milletvekili aday adayı olan, Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde müdürlük görevini yürüttüğü sırada okuldaki öğretmenler tarafından taciz iddiasıyla suçlanan N.A'nın, Sincan Kız İmam Hatip Lisesi'ne müdür olarak tayin edildiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Hakkında taciz iddiası vardı: AKP'li vekil aday adayı müdür, kız imam hatip lisesine tayin edildi

Geçmişte AKP'den Sivas milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü N.A., okulda çalışan 4 öğretmen tarafından taciz iddiasıyla suçlanmıştı.

N.A için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet yapılmış ve ardından suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu olaylar sonucunda birçok veli, N.A'nın okuldan uzaklaştırılmasını talep etmek için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradı. N.A., okula gitmeme kararı almış ve sonrasında kendi isteğiyle başka bir okula tayin edilmişti.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, ortaya atılan iddialarda N.A'nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği ve bazı öğretmenlere tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Bu durum üzerine öğretmenler, N.A'yı mobbing ve cinsel taciz nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etti ve aynı zamanda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

AKP'Lİ GRUP BAŞKANI İLE ARASININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

N.A, iddiaların ardından eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile ilişkisini öne sürerek herhangi bir ceza almayacağını savunmuştu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ve savcılık, N.A. hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar vermişti.

Hakkında tüm iddialara karşılık veliler, N.A'nın görevden alınmasını ve okuldan uzaklaştırılmasını talep etmişti. Görevinden kendi isteğiyle ayrılan N.A'nın, başka bir okula tayin edildiği söylenmişti.

YENİ GÖREV YERİ SİNCAN KIZ İMAM HATİP LİSESİ

Aktarılan son bilgiye göre, N.A.'nın Sincan Kız İmam Hatip Lisesi'ne müdür olarak tayin edildiği ortaya çıktı. N.A.'nın yeni görevine 12 Temmuz'da başlayacağı öğrenildi.

4 öğretmen onu tacizle suçlamıştı: Eski AKP'li vekil adayı müdür, başka okula tayin edildi!4 öğretmen onu tacizle suçlamıştı: Eski AKP'li vekil adayı müdür, başka okula tayin edildi!Güncel

Etiketler
AKP Taciz İmam hatip
Son Güncelleme:
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: Bayılıyorum ona Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: Bayılıyorum ona
Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde