Hakkında taciz iddiası vardı: AKP'li vekil aday adayı müdür, kız imam hatip lisesine tayin edildi

Geçmişte AKP'den Sivas milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü N.A., okulda çalışan 4 öğretmen tarafından taciz iddiasıyla suçlanmıştı.

N.A için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet yapılmış ve ardından suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu olaylar sonucunda birçok veli, N.A'nın okuldan uzaklaştırılmasını talep etmek için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradı. N.A., okula gitmeme kararı almış ve sonrasında kendi isteğiyle başka bir okula tayin edilmişti.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, ortaya atılan iddialarda N.A'nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği ve bazı öğretmenlere tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Bu durum üzerine öğretmenler, N.A'yı mobbing ve cinsel taciz nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etti ve aynı zamanda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

AKP'Lİ GRUP BAŞKANI İLE ARASININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

N.A, iddiaların ardından eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile ilişkisini öne sürerek herhangi bir ceza almayacağını savunmuştu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ve savcılık, N.A. hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar vermişti.

Hakkında tüm iddialara karşılık veliler, N.A'nın görevden alınmasını ve okuldan uzaklaştırılmasını talep etmişti. Görevinden kendi isteğiyle ayrılan N.A'nın, başka bir okula tayin edildiği söylenmişti.

YENİ GÖREV YERİ SİNCAN KIZ İMAM HATİP LİSESİ

Aktarılan son bilgiye göre, N.A.'nın Sincan Kız İmam Hatip Lisesi'ne müdür olarak tayin edildiği ortaya çıktı. N.A.'nın yeni görevine 12 Temmuz'da başlayacağı öğrenildi.