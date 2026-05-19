Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında İdari Skandal: İsa Aras Mersinli'nin Çantasını Arayan Müdür Yardımcısını Babası Sürdürmüş

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz nisan ayında Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin babasının silahıyla dehşet saçtığı, 1 öğretmen ile 10 öğrencinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. T24 yazarı Tolga Şardan, adli ve idari soruşturması devam eden skandala dair Ankara’daki emniyet kulislerini hareketlendiren çok vahim bir iddiayı köşesine taşıdı.

ÇANTA ARAMASINDAN RAHATSIZ OLAN BABA DEVREYE GİRDİ

Katliamı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin, okulda şüpheli hareketleri nedeniyle yakın takibe alındığı ve Müdür Yardımcısı Alpaslan Yıldırım tarafından hemen her gün çantasının kontrol edildiği öğrenildi. Ancak bu güvenlik önleminden, saldırganın Polis Başmüfettişi olan tutuklu babası Uğur Mersinli’nin rahatsız olduğu iddia edildi. Emniyet kulislerine yansıyan bilgilere göre baba Mersinli, oğlunun üzerinin ve çantasının aranmasını engellemek için rütbesini kullanarak bürokratik bir operasyon başlattı.

MÜDÜR YARDIMCISI APAR TOPAR TAYİN ETTİRİLDİ

Müdür Yardımcısı Yıldırım'ın görev yerinin değiştirilmesi için Kahramanmaraş Emniyeti'nin üst yönetiminden destek aldığı belirtilen baba Uğur Mersinli'nin, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü.

Bu girişimlerin ardından, katliamdan sadece bir ay önce okuldan 5 kişiyle birlikte Müdür Yardımcısı Alpaslan Yıldırım'ın da apar topar tayin edildiği ortaya çıktı.

GÖREVDEN ALINMALAR VE İHRAÇ TALEBİ

Katliamdan sadece 3 gün sonra Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alınmasının arkasında da bu usulsüz tayin operasyonunun izleri olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, oğlunu özel polis poligonunda atış talimine götürdüğü ve üzerine kayıtlı 7 adet ruhsatlı silahı bulunduğu belirlenen baba Uğur Mersinli için müfettişlerin "meslekten ihraç" raporu verdiği öğrenildi. Babaya verilecek bu ağır cezada, okul yönetimine yaptığı usulsüz tayin baskısının da doğrudan etkili olduğu belirtildi.

Müfettişlerin hazırladığı bu tespitlerin ise önümüzdeki günlerde tamamlanacak nihai idari rapora resmi olarak eklenmesi bekleniyor.

Kaynak: T24