Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum.

Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

