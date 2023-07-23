Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkii ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.