Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Ekipler, ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına başladı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yıkılan ağır hasarlı binaların yıkımının yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması beklenirken, yeni konutlar için de etüt çalışmaları sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışması yaptıklarını ifade eden Mustafa Pabuççu, "Taahhüt ve yıkım işleri ile uğraşıyoruz. Binaların demir ve kolan donatısının fazla olması binaların ayakta kalmasına neden oluyor. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde sürüyor. Yıkıp, enkazı kaldırıp temizleyeceğiz. Devlet bizim yanımızda, biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ahmet Akkanat adlı vatandaş ise, "Kahramanmaraş büyük bir felaketi atlattı, ağır hasarlı binalar yıkılıp enkazlar kaldırılıyor. Benim talebim biraz daha çabuk ve acele olursa şehrimizin daha güzel toparlanacağı inancındayım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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