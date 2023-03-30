Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

Kaynak: AA

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