Çevre illerde de hissedildi: Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre saat 19.47'de Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Çevre illerde de hissedildi: Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre Adana'nın Salimbeyli ilçesinde4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen, saat 19.47'de meydana gelen depremin derinliği 9.38 kilometre oldu.

Salimbeyli'de saat 19.51'de ise 8.11 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Çevre illerde de hissedildi: Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Resim : 1 
 
 
Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti
Yozgat'ta eğitime kar engeli: Okullar bir gün tatil edildi Yozgat'ta eğitime kar engeli
Hablemitoğlu davası karanlığı: Bir çapraz sorgu, bir itiraf, bir savcı ve bir dava dilekçesi Bir çapraz sorgu, bir itiraf, bir savcı ve bir dava dilekçesi
Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı! İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'
Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!
En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli En sağlıklı kan grubu belli oldu