Çevre illerde de hissedildi: Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre saat 19.47'de Adana'nın Salimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre Adana'nın Salimbeyli ilçesinde4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen, saat 19.47'de meydana gelen depremin derinliği 9.38 kilometre oldu.
Salimbeyli'de saat 19.51'de ise 8.11 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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