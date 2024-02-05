Kaymakam evinde başından vurulmuş halde bulundu

Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla kafasından vurulmuş halde bulundu. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

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Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

ŞOFÖRÜ POLİSE HABER VERDİ

İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

Kaynak: İHA

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