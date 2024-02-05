Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı
Kayseri'de gazeteci Azim Deniz, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Deniz, yaralı halde bina ziline basarak ailesinden yardım istedi. Saldırganlar henüz yakalanmadı.
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri, Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinden kızını işe bırakmak amacıyla otoparka inen gazeteci Azim Deniz, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.
Deniz, yaralı halde bina ziline basarak ailesinden yardım istedi.
Ailesinin Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Deniz, burada yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
SALDIRGANLAR YAKALANMADI
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan binanın güvenlik kameralarına şüphelinin Azim Deniz'in arkasından gitmesi ve saldırının ardından koşarak uzaklaşması ile gazetecinin bina önünde zile basarak ailesinden yardım istemesi yansıdı.
Kaynak: AA
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