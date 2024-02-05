CHP'den 6 Şubat anması: 81 ildeki tüm binalarında saat 04:17'da saygı duruşunda bulunacaklar

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde bir anma düzenleyecek olan CHP, saat 04.17‘de 81 ildeki tüm il ve ilçe başkanlıklarında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

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CHP'den 6 Şubat anması: 81 ildeki tüm binalarında saat 04:17'da saygı duruşunda bulunacaklar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıkları 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için gece 04.17’de anma törenleri düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından partinin tüm il ve ilçe başkanlarına resmi yazı gönderildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2024 günü, ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17‘de, tüm il ve ilçe başkanlıkları açık olacak ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Kaynak: İHA

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