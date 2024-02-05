Büyük felaketin üzerinden bir yıl geçti, bölge halen beşik gibi sallanıyor: Günde en az 40 deprem!

Asrın felaketi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, deprem etkilenen bölgeler halen sallanıyor.

Maraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık 6 Şubat depremleri, başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'da büyük yıkımlara yol açtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" bilgisini vermişti.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Depremden etkilenen 11 ilde artçı sarsıntılar halen yaşanıyor.

1 yılda bölgede 45756 sarsıntı kaydedildi.

Bu sarsıntıların yoğunlukla Maraş ve Malatya'da kaydedildiği görüldü.

Felaketin seneyi devriyesinde paylaşılan verilerde, 1 yıl içinde 6.0 ve 6.9 büyüklüğünde 3 depremin meydana geldiği belirtildi.

5.0 ve 5.9 büyüklüğünde 48 deprem kaydedilirken, 4.0 ve 4.9 büyüklüğünde 617 sarsıntı kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında seyrediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem