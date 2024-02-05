Büyük felaketin üzerinden bir yıl geçti, bölge halen beşik gibi sallanıyor: Günde en az 40 deprem!

6 Şubat depremleri üzerinden 1 yıl geçmesinde rağmen, depremden etkilenen 11 ilde artçı sarsıntılar halen sürüyor. Depremden bu yana bölgede 45756 sarsıntı kaydedilmiş.

Son Güncelleme:
Büyük felaketin üzerinden bir yıl geçti, bölge halen beşik gibi sallanıyor: Günde en az 40 deprem!

Asrın felaketi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, deprem etkilenen bölgeler halen sallanıyor.

Maraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık 6 Şubat depremleri, başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'da büyük yıkımlara yol açtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" bilgisini vermişti.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Depremden etkilenen 11 ilde artçı sarsıntılar halen yaşanıyor.

1 yılda bölgede 45756 sarsıntı kaydedildi.

Bu sarsıntıların yoğunlukla Maraş ve Malatya'da kaydedildiği görüldü.

Büyük felaketin üzerinden bir yıl geçti, bölge halen beşik gibi sallanıyor: Günde en az 40 deprem! - Resim : 1

Felaketin seneyi devriyesinde paylaşılan verilerde, 1 yıl içinde 6.0 ve 6.9 büyüklüğünde 3 depremin meydana geldiği belirtildi.

5.0 ve 5.9 büyüklüğünde 48 deprem kaydedilirken, 4.0 ve 4.9 büyüklüğünde 617 sarsıntı kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında seyrediyor.

Büyük felaketin üzerinden bir yıl geçti, bölge halen beşik gibi sallanıyor: Günde en az 40 deprem! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
6 Şubat depremleri Kahramanmaraş Hatay Deprem
Son Güncelleme:
100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi 100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi
Poğaça yavan olmasın istiyorsanız işte işinize yarar tüyo! Poğaça daha iyi pişiyor Poğaça yavan olmasın istiyorsanız işte işinize yarar tüyo! Poğaça daha iyi pişiyor
Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı
CHP'den 6 Şubat anması: 81 ildeki tüm binalarında saat 04:17'da saygı duruşunda bulunacaklar CHP'den 6 Şubat anması: 81 ildeki tüm binalarında saat 04:17'da saygı duruşunda bulunacaklar
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
Survivor'da sakatlık! Acun Ilıcalı'dan açıklama: "Uçağa bindirmeyi başardık..." Survivor'da sakatlık! Acun Ilıcalı'dan açıklama: "Uçağa bindirmeyi başardık..."
Kulis: Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'dan sonra Merkez Bankası için önerdiği ilk isim ortaya çıktı Şimşek'in Erkan'dan sonra Merkez Bankası için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yeni karar Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yeni karar