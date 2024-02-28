Depremzedeleri böyle dolandırmış: 'Nasıl bir zalimlik'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından çeşitli internet sitelerine sahte konteyner ilanları verip insanları dolandıran Kenan Topbaş, 1 Aralık 2023 günü Muğla’da yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin düzenlendiği operasyonla Menteşe’deki Kötekli Mahallesi'nde yakalanan Topbaş’ın 17 aranma kaydı bulunduğu ve 23 yıl 20 ay hapis cezası ile arandığı belirtildi. Topbaş’ın dolandırıcılık hikayesinin ise 2022 yılına dayandığı ve daha önce de birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

‘KAPORA’ ADI ALTINDA PARA ALDI

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre; İzmir’de ikamet eden ve ismini vermek istemeyen dolandırıcılık mağduru bir kadın, 2022 yılının Haziran ayında Letgo isimli internet sitesinde gördüğü bir konteyner ev için Topbaş’a ulaştı. Topbaş, akabinde mağdur kadından 6 bin 500 TL kapora istedi. Mağdur kadın istenen parayı Topbaş’ın hesabına gönderirken, bir daha Topbaş’a ulaşamadı. Mağdur kadın dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Yapılan inceleme sonucunda para gönderilen hesabın ve telefon numarasının Kenan Topbaş’a ait olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili ifadesi alınan ve başka suçtan cezaevinde bulunan Topbaş ise suçlamaları kabul etmedi. Nakliye konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını iddia eden Topbaş, mağdur kadın ile görüştüğünü, hesabına gelen tutarı çektiğini, nakliye hususunda anlaşmazlık yaşadıklarını ve dolandırıcılık kastı olmadığını söyledi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Topbaş hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan hazırlanan iddianame İzmir 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması 28 Eylül 2023 günü görülürken, aradan geçen zamanda Topbaş’ın tutuklu olduğu Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği ortaya çıktı.

Topbaş’ın firarı mahkeme kayıtlarında “Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu/hükümlü olduğu anlaşılan sanığa ilgili evrakların tebliği ile duruşma gün ve saatinde hazır edilmesi için bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazıldığı, UYAP kayıtlarından şahsın 10/08/2023 tarihinde firar ettiği anlaşıldı” olarak yer aldı.

‘EVLERİ YIKILMIŞ İNSANLARI DOLANDIRMAK NASIL BİR ZALİMLİKTİR?’

1 Aralık 2023 günü yakalanmasının ardından Topbaş hakkında açılan davanın duruşması yarın İzmir 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi Gazete Duvar’a konuşan mağdur kadın, yaşadıklarını anlatarak Topbaş’a en ağır cezanın verilmesini istedi. Mağdur kadın, şunları kaydetti:

“2022 yılının haziran ayında Letgo isimli internet sitesinde gördüğüm bir konteyner ev için ilandaki telefon numarasını aradım. Telefonda fiyatta anlaştıktan sonra benden nakliye için kapora olarak 6500 TL talep etti. Ben de ücreti göndermeden önce bir sözleşme düzenlemesini istedim. Sözleşmeyi karşılıklı imzaladıktan sonra istenen tutarı gönderdim. Ertesi gün bana nakliye için bu paranın yetmeyeceğini gerekçe gösterip 5 bin lira daha talep etti. O zaman bu işte bir tuhaflık olduğunu anladım. Ben yeniden para göndermeyi kabul etmeyince telefonlarımı açmadı, yazdıklarıma yanıt vermedi. Meğer benim gibi birçok kişiden para alıp sonra ilanı kaldırıp ortadan kayboluyormuş. Bu kişi tarafından dolandırılmak çok zoruma gittiği için Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne dilekçe vererek şikayette bulundum. Aradan geçen 2 yıldan sonra bu kişinin depremzedeleri de dolandırdığını öğrendim. Beni dolandırması bir yana evleri yıkılmış insanlardan kapora alarak dolandırmak nasıl bir aç gözlülük, nasıl bir zalimliktir? Dolandırıcılığın da bir sınırı, bir vicdanı olur. Umarım en ağır şekilde cezalandırılır.”