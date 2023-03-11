Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 47 bin 975'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinde can kaybının 47 bin 975’e yükseldiğini açıkladı.

AFAD Başkanı, 3954 arama kurtarma personelinin enkaz çalışmalarına refakat etmekte ve insani yardım çalışmalarına katılmakta olduğunu kaydetti.

Sezer, bölgede çadırkent ve konyteynerlerde kalan vatandaş sayısının 1 milyon 800 bin civarında olduğunu söyledi.

Sezer, hayatını kaybedenlerin 6278’inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.