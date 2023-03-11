Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 47 bin 975'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde 47 bin 975 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 47 bin 975'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinde can kaybının 47 bin 975’e yükseldiğini açıkladı.

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AFAD Başkanı, 3954 arama kurtarma personelinin enkaz çalışmalarına refakat etmekte ve insani yardım çalışmalarına katılmakta olduğunu kaydetti.

Sezer, bölgede çadırkent ve konyteynerlerde kalan vatandaş sayısının 1 milyon 800 bin civarında olduğunu söyledi.

Sezer, hayatını kaybedenlerin 6278’inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

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