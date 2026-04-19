Kahramanmaraş Eğitim Müdürü Görevden Alınmıştı... MEB, Nedenini Açıkladı

Kahramanmaraş’ta okul katliamının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştı. Bakanlık, kararın soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan’da bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından, kentte dikkat çeken bir görev değişikliği yaşanmıştı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Menfur olayın ardından başlatılan idari süreçler kapsamında, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesini teminen görevden alma kararı alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

