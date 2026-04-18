Okul Katliamının Ardından... Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Görevden Ayrıldı

Kahramanmaraş'taki okul katliamının yankıları sürerken kentte üst düzey istifa haberi geldi. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, olayın ardından görevinden ayrıldı. Edinilen bilgilere göre Baydur'un görevi bırakma adımı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan değerlendirmeler sonucu 'karşılıklı alınan kararla' atıldı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, çantasında taşıdığı 5 silahla iki sınıfa ateş ettikten sonra bir velinin bacağından bıçaklaması sonucu ölmüştü. Saldırının ilk anlarında sekizi öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırgan öğrencinin babası olan ve eski Diyarbakır Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Uğur Mersinli'yse soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kaynak: ANKA