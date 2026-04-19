Beton Mikseri Dereye Uçtu, Sürücüsü Kayboldu

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkan beton mikseri dereye düştü, sürücüsü kayboldu. Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, arama çalışmaları başlattı.

Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, E.A'nın idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

YAĞIŞLAR, ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda akıntıya kapıldığı değerlendirilen E.A'nın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı. Etkili olan yağışlar nedeniyle deredeki su seviyesinin yükselmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: DHA

