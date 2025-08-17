Kağıthane’de Kuyumcuya Silahlı Saldırı! Eski Eşini ve Dükkanını 14 Yaşındaki Tetikçilere Kurşunlattı

Kağıthane’de kuyumcu Duygu G.’nin iş yeri, 1 gün arayla iki kez silahlı saldırıya uğradı. Polis, 14 yaşındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı ve piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucuya el koydu. Saldırının, boşanmak istediği eşinin tuttuğu tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Kağıthane’de kuyumculuk yapan Duygu G. (40) ve iş yeri, 1 gün arayla iki kez kasklı saldırganlar tarafından hedef alındı. Saldırılarda B.K. isimli kadın yaralanırken, iş yeri sahibi saldırılardan yara almadan kurtuldu. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk saldırı 15 Temmuz Salı günü Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kasklı bir şüpheli kuyumcunun önünde tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı. Ertesi gün ise yaya olarak gelen bir kişi, iş yeri sahibi ve B.K.’ye silahla saldırdı.

Kağıthane’de Kuyumcuya Silahlı Saldırı! Eski Eşini ve Dükkanını 14 Yaşındaki Tetikçilere Kurşunlattı - Resim : 1

KAMERALAR İNCELENDİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kaldığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonda 14 yaşındaki M.K. ve aynı yaştaki A.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bin 195 gram marihuana, 560 gram toz kokain, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

Kağıthane’de Kuyumcuya Silahlı Saldırı! Eski Eşini ve Dükkanını 14 Yaşındaki Tetikçilere Kurşunlattı - Resim : 2

3 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU

Yakalanan şüphelilerle birlikte ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi. İki şüpheli hakkında “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından adli işlem başlatıldı. Mahkeme, şüphelilere adli kontrol kapsamında ev hapsi cezası verdi.

Kağıthane’de Kuyumcuya Silahlı Saldırı! Eski Eşini ve Dükkanını 14 Yaşındaki Tetikçilere Kurşunlattı - Resim : 3

EŞİ TETİKÇİ TUTMUŞ!

Saldırının arka planında ise kuyumcu Duygu G.’nin boşanmak istediği eşi Özkan G.’nin olduğu ortaya çıktı. Daha önce de dükkan üç kez kurşunlanmış, olayla ilgili 8 şüpheli tutuklanmıştı. Saldırı talimatının yurtdışında bulunan Özkan G. tarafından verildiği belirlendi.

Şüphelilerin ilk ifadelerine göre Özkan G., tetikçilere, “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım” dedi. Kuyumcunun kepengi çok sayıda kurşunla hedef alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kuyumcu Saldırı
Son Güncelleme:
