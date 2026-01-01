Kağıthane’de Dehşet Anları: Kayan Kamyonet Kar Topu Oynayan Çocuklara Çarptı

Kağıthane’de yokuş aşağı kayan bir kamyonet, kar topu oynayan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet park halindeki bir araç ile doğalgaz kutusuna çarparak durdu. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı, yaralanan çocuklar hastaneye götürüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane’de Dehşet Anları: Kayan Kamyonet Kar Topu Oynayan Çocuklara Çarptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 14.15 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, 34 FRT 676 plakalı kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi. Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı. Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kar topu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de Dehşet Anları: Kayan Kamyonet Kar Topu Oynayan Çocuklara Çarptı - Resim : 1

SÜRÜCÜ YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inen şoför olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklar ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane’de Dehşet Anları: Kayan Kamyonet Kar Topu Oynayan Çocuklara Çarptı - Resim : 2

'ÇOCUKLAR ARABANIN ALTINA GİRMİŞ'

Olayla ilgili konuşan Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Kağıthane’de Dehşet Anları: Kayan Kamyonet Kar Topu Oynayan Çocuklara Çarptı - Resim : 3

DOĞAL GAZ KUTUSU KIRILDI

Diğer yandan olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Doğal gaz kutusu kaza nedeniyle hasar görürken, ekipleri gazı kesip çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kağıthane Trafik kazası
Siirt’te Kar Yağışı Sonrası Facia! 3 Ahır Çöktü, Çok Sayıda Hayvan Öldü Siirt’te Kar Yağışı Sonrası Facia! 3 Ahır Çöktü, Çok Sayıda Hayvan Öldü
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Türkiye Beyaz Büründü, Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Geldi! İşte O İller… Türkiye Beyaz Büründü, Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Geldi! İşte O İller…
ÇOK OKUNANLAR
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet
TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış
Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar
Van'da Mahalleye Çığ Düştü 22 Ev Boşaltıldı! Kahreden Haber Geldi Van'da Mahalleye Çığ Düştü! 22 Ev Boşaltıldı
Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı