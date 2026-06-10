Kafesleri Açan Ekipler Gözlerine İnanamadı: Odalardan Piton ve Kral Yılanları Fışkırdı!

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İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaban hayatı kaçakçılığına yönelik sıra dışı bir operasyon gerçekleştirildi. Bir evde çok sayıda tehlikeli yılan türünün uygunsuz koşullarda beslendiği ve üretildiği istihbaratını alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte belirlenen adrese şafak baskını düzenledi.

DEV PİTONLAR VE EGZOTİK TÜRLER

Evde yapılan detaylı aramalarda, özel bölmelerde ve kafeslerde tutulan, ülkeye giriş izinleri ile bulundurma belgeleri olmayan onlarca egzotik yılan saptandı. Ekiplerin tek tek sayarak koruma altına aldığı yılanların türleri ve sayıları şu şekilde açıklandı:

18 adet dev boyutlara ulaşabilen Piton yılanı

21 adet renkli yapılarıyla bilinen Mısır yılanı

3 adet agresif türler arasında yer alan King (Kral) yılanı

YILANLAR KORUMA ALTINDA, EV SAHİBİNE CEZA

Kaçak olarak evde tutulan toplam 42 yılan, DKMP ekipleri tarafından özel taşıma çantalarına konularak doğal yaşam alanlarına veya hayvanat bahçelerine nakledilmek üzere koruma altına alındı. Evde yasa dışı üretim ve ticaret yaptığı belirlenen şahsa ise Hayvanları Koruma Kanunu ile Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten rekor düzeyde idari para cezası uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Yaban hayvanlarının izinsiz olarak ev ortamında bulundurulmasına ve ticaretinin yapılmasına yönelik denetimlerimizi emniyet güçlerimizle birlikte kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu tür kaçak faaliyetleri ihbar etmesi biyolojik çeşitliliğimizin korunması adına büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: İHA