Rize'de Çay İşçilerine Vahşi Saldırı! Paralarını İsteyen 30 İranlıyı Darbettiler

Rize’nin Çayeli ilçesinde, İran’dan çay toplamak için getirilen ve piyasa değerinin çok altında ücretle sanayi sitesinde gayriinsani koşullarda konaklatılan, aralarında kadınların da bulunduğu 30 göçmen işçi, 15 günlük emeklerinin karşılığını isteyince 15 kişilik bir grubun vahşi saldırısına uğradı.

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Karadeniz’de çay hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarım işçilerinin maruz kaldığı emek sömürüsü ve hak ihlalleri skandal bir boyut kazandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde, İran'dan çalıştırılmak üzere getirilen yabancı uyruklu işçilerin hem paralarına el konulduğu hem de hak aradıkları için darbedildikleri ortaya çıktı.

1100 LİRA VERİP SANAYİYE HAPSETTİLER

İddialara göre, aralarında kadınların da yer aldığı 30 İranlı işçi, çay toplama işi için Rize’ye getirildi ve Çayeli Sanayi Sitesi'nde insani şartlardan uzak bir alanda konaklamaya zorlandı. Bölgede günlük çay toplama yevmiyesinin 3 bin ila 4 bin TL arasında değişmesine rağmen, işçilere 1100 TL verildi.

15 KİŞİ İŞÇİLERE SALDIRDI

15 gün boyunca aralıksız çalışan işçiler, yaklaşık 500 bin TL’yi bulan toplam hak edişlerini talep edince, kendilerini bölgeye getiren Samsunlu aracı M.Y. ile tartışma yaşadı. Aracı M.Y., hakkını arayan işçilere ödeme yapmak yerine telefonla çağırdığı yaklaşık 15 kişilik bir grupla işçilere acımasızca saldırdı.

ÇENESİ KIRILAN İŞÇİYİ PARASIZLIK YÜZÜNDEN TEDAVİ ETMEDİLER

Vahşi saldırıda çok sayıda İranlı işçi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Yaralılar Rize ve Çayeli'ndeki hastanelere kaldırılırken, çenesi kırılan bir işçi acilen Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak hastane yönetiminin yabancı uyruklu işçiden 130 bin TL tedavi ücreti talep etmesi ve işçinin bu parayı ödeyememesi üzerine, talihsiz adam çenesi kırık halde Çayeli'ne geri dönmek zorunda kaldı.

Saldırganlar tarafından Çayeli Otogarı'na kaderine terk edilen yaralı işçilere otobüs işletmesi sahibi İbrahim Öztürk sahip çıktı. Öztürk, yaralıları iki gün boyunca otogar mescidinde polisin bilgisi dahilinde misafir ederek karınlarını doyurdu. Mağdur işçiler daha sonra Doğubayazıt sınır kapısı üzerinden memleketlerine gönderildi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Olayın duyulmasının ardından AK Parti Çayeli İlçe Başkanı Abdullatif Kömürcü ve Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval mescite giderek durumla ilgilendi. Sorumluların ceza alması gerektiğini belirten Kömürcü, olayın arkasında organize bir insan kaçakçılığı şebekesi olabileceğine dikkat çekti.

İşçilerin sınır dışı edilme veya daha büyük bir şiddete maruz kalma korkusuyla karakol ifadelerinde darbedildiklerini gizlediklerini ifade eden Kömürcü, "Korktukları için karakolda 'bize vurmadılar' demişler. Ancak ortada kırık bir çene ve ağır yaralar var. Kamu davası şikayete bağlı olmaksızın devam edecektir, devlet bu işin peşini bırakmaz" dedi.

Olayın baş şüphelisi M.Y. ise gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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