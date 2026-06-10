CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında MYK Toplandı: İhraç İhtimali Masada

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

İHRAÇLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Parti genel merkezinde yapılan toplantının gündeminde; dün grup toplantısı öncesinde yaşanan gerilim, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından MYK'ye gönderilen ve 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan tüm ihraçların yok hükmünde kabul edilmesini talep eden yazı, "parti suçu" işlediği belirtilen kişilere yönelik disiplin sürecinin başlatılması, yarın saat 13.00'te toplanacak Parti Meclisi'ne yönelik hazırlıklar ve bundan sonra partinin izleyeceği yol haritası yer alıyor.

SAAT 16:00'DA AÇIKLAMA YAPILACAK

Parti Sözcüsü Müslim Sarı saat 16.00'da MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı yaparak MYK'da alınan kararları açıklayacak.

Kaynak: Haber Merkezi