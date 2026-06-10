Çinko'yu Ölüme Terk Eden Sürücüye Beraat

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden hayvan hakları savunucularını derinden sarsan bir yargı kararı çıktı. Müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu'nun 12 yıl önce barınaktan sahiplendiği "Çinko" isimli köpeğin ölümüne neden olan sürücü ceza almaktan kurtuldu.

ÇARPTI, BEKLEDİ VE ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Feci olay, Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü İ.Ö. idaresindeki 07 AAH 95 plakalı otomobil, yol kenarındaki Çinko'ya hızla çarptı. Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, çarpmanın ardından aracından inen sürücü, can çekişen köpeğin başında bir süre bekledi. Ancak yaralı hayvana hiçbir müdahalede bulunmayan ve veteriner çağırmayan İ.Ö., arabasına binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

12 GÜN MÜCADELE ETTİ

Köpeğini kanlar içinde bulan Pınar Kurtoğlu, Çinko'yu hemen acil veterinere yetiştirdi. Günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı veren talihsiz köpek, iç kanama ve çoklu organ hasarı nedeniyle 12 gün sonra hayatını kaybetti.

4 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORDU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, sürücü İ.Ö. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bodrum 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık İ.Ö., "Köpeğe bilerek vurmadım, önüme atladı. Ayağı takıldı. Kasıtlı bir eylemim yok" diyerek suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

MAHKEMEDEN 'KASIT YOK' KARARI

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, her ne kadar bir can kaybı yaşanmış ve hayvan ölüme terk edilmiş olsa da, kazanın "kasıtlı" yapıldığına dair yeterli delil bulunmadığını belirterek sanığın beraatini talep etti. Mahkeme hakimi, savcılığın mütalaasına uyarak sanık İ.Ö.'nün beraatına karar verdi.

Hayvan hakları dernekleri ve mağdur aile, can dostlarını hayattan koparan ve arkasına bakmadan kaçan bir kişinin cezasız kalmasının vicdanları yaraladığını belirterek karara üst mahkemede itiraz edeceklerini duyurdu.

Kaynak: DHA