Kan Donduran Cinayette 'Ağabey' Detayı: 18 Yaşındaki Katilin 25 Suç Kaydı Çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in annesinin cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği ve bir süre Sevgi Evi'nde kaldığı belirtildi. 25 suç kaydı olan cinayet şüphelisi 18 yaşındaki C.C.’nin, Demir ile kendisine 'ağabey' demediği için çıkan tartışma nedeniyle husumetli olduğu ifade edildi.

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Kan Donduran Cinayette 'Ağabey' Detayı: 18 Yaşındaki Katilin 25 Suç Kaydı Çıktı
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Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde yaşandı. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve 19 yaşındaki D.K. arasında kavga çıktı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

25 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Tutuklanan şüpheli C.C.'nin, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINDI

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak bir kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip uzaklaştırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları da yer alıyor.

SEVGİ EVİ'NDE KALDI

Erdem Demir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahalle Camisi'nde toprağa verildi. Demir'in annesinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği, bu nedenle bir süre Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.

'AĞABEY' DEMEDİĞİ İÇİN HUSUMET OLUŞMUŞ

Çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, kendisine 'ağabey' demediği gerekçesiyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

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