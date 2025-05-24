Kafa Kafaya Kaza! 1'i Ağır, 4 Yaralı

Siirt’in Kooperatif Mahallesi çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde 34 FE 7769 plakalı araç ile 16 APG 874 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazaya karışan araçlardan birini Aslan A., diğerini ise Latibe E.'nin kullandığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar büyük hasar görürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerini sürdürürken, emniyet ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA