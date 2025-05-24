Ters Yöne Giren Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Keşan'da ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi. Polisle kafa kafaya gelen sürücü geri manevra yapmak isterken durduruldu. Araç sahibine ve sürücüye ceza kesildi.

Ters Yöne Giren Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Edirne’nin Keşan ilçesinde, ters istikamette seyrederken polis ile karşılaşan ehliyetsiz sürücüye toplamda 60 bin 400 TL idari para cezası kesildi.
Keşan'da Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde ters yönden Alparslan Türkeş Meydanı’na çıkmak isteyen hafif ticari araç, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile burun buruna geldi. Geri manevra yapmaya çalışan aracı durduran polis, sürücü Ş.T. ve araç üzerinde kontrol yaptı.
Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 37 bin 211 TL, araç sahibine de muayenesiz 2. defa trafiğe çıkmaktan 23 bin 189 TL olmak üzere toplamda 60 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe KarışacakMilyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Gelişme! Ehliyet Artık Tarihe KarışacakYaşam

Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te! İşte Teklifte Yer Alan BaşlıklarKarayolları Trafik Kanunu Meclis'te! İşte Teklifte Yer Alan BaşlıklarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ehliyet
Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
Mutfakta Görülen Yılan Paniğe Neden Oldu Mutfakta Görülen Yılan Paniğe Neden Oldu
İBB'ye 5. Dalga Operasyonda İfadeler Alınmaya Başlandı İBB'ye 5. Dalga Operasyonda İfadeler Alınmaya Başlandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Kendini Kuma Gömüp Pusuya Yatıyor: Suda Sinsice Yaklaşıp Dokunduğu An Öldürüyor Kendini Kuma Gömüp Pusuya Yatıyor: Suda Sinsice Yaklaşıp Dokunduğu An Öldürüyor