Kadir Has Üniversitesi "mescit" tartışmasında görevden alma iddiasını yalanladı

Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerle yaşadığı 'mescit' tartışması gündem olan araştırma görevlisi olan Zeliha Gizem Sayın'ın üniversite ile ilişiğinin kesildiği haberlerini yalanladı.

Kadir Has Üniversitesi "mescit" tartışmasında görevden alma iddiasını yalanladı

Kadir Has Üniversitesi'ndeki araştırma görevlisi olan Zeliha Gizem Sayın üniversite mescidinde bir grupla tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündem olmasının ardından görevden alma iddiasına üniversiteden yanıt geldi.

Sayın'ın mescit önüne ayakkabı bırakılmaması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıkmış, Kadir Has Üniversitesi Sayın hakkında inceleme başlatmıştı.

Yaşanan olayların ardından Sayın'ın işine son verildiği iddia edilmişti. Kadir Has Üniversitesi Sayın'ın okulla ilişiğinin kesildiği iddiası yalanlandı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bir akademisyenimizin üniversitemizle ilişkisinin kesildiğine yönelik yayılan söylem ve haberlerin tamamı asılsızdır. Kadir Has Üniversitesi kurucumuz merhum Kadir Has’ın tanımladığı gibi anayasası bilimsel özgürlük olan Atatürkçü bir üniversitedir ve varlığını bu ilke doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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