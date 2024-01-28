Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da da yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde etkili olacak fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, salı günü 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de bugün akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinde güney, gece saatlerinde kuzeyde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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