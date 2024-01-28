Motokuryenin boğazını kesmişlerdi | İstinaf, Samet Özgül'ün katillerinin cezasını bozdu, ailesi tepkili: "Başka Sametler öldürülmesin"

Motokurye Samet Özgül'ün ailesi, evlatları için adalet talep ediyor!

Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kırmızı ışıkta geçtikleri için uyardığı araçtan çıkan 3 kişi tarafından vahşice öldürülmüştü.

Aracın sürücüsü Mustafa Demirci ve yanındaki Halil İbrahim Demirci ile Bülent Açıkgöz, Özgül'e saldırmış, Halil İbrahim Demirci 28 yaşındaki motokuryeyi boynundan bıçaklamıştı.

Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan üç kişi, Özgül’ün ‘kendilerine küfrettiğini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını’ iddia etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül 2023 tarihinde görülen 3. duruşmada, sanık Halil İbrahim Demirci "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 22 ayrı suç kaydı bulunan Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almıştı.

İSTİNAF CEZALARI BOZDU

İstinaf Mahkemesi, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozarak, tutuklu tek sanığın müebbet hapis cezası kararını bozmuş, iki sanığın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etmişti.

DAVA SİLBAŞTAN 5 MART'TA GÖRÜLECEK

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, BAM(Bozma kararı) kararına ilişkin tensip zaptında, "Sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkında soruşturma aşamasında çıkartılan imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol tedbirlerinin sanıkların başka suçtan Ceza İnfaz Kurumunda

bulunmaları ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasının mümkün olmaması nedeni ile kaldırılmasına, bu hususta Ankara C. Başsavcılığına yazı yazılmasına, BAM bozma kararı doğrultusunda diğer hususların daha sonra değerlendirilmesine" kararını vermişti.

Bozma kararının ardından duruşma 5 Mart 2024 tarihinde Ankara Sıhhiye Adliyesi'nde görülecek.

'BİZ BAŞKA SAMET ÖZGÜLLER ÖLDÜRÜLMESİN İSTİYORUZ'

Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ağabeyi için adalet çağrısında bulunarak, "Samet için bir umut ışığı arıyoruz. İstinaf bu saldırganlarına verilen cezayı bozdu. Bu insanlar suç makinası. Başka suçları da var. Biz başka Samet Özgüller öldürülmesin istiyoruz. Saldırganların en ağır cezayla yargılanarak adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem