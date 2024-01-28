Yol üzerinde çilingir sofrası kuran gençler gözaltına alındı, araçları trafikten men edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde yolun kenarında masa kurup alkol alan gençlerin gecesi karakolda bitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösterdiği ileri sürülen kişiler, karakola gördürülürken, 2 araç trafikten men edildi.

Olay Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Millet bahçesi yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. İHA'nın aktardığı bilgiye göre; yol kenarına park eden iki otomobilin sürücüleri ve yanında bulunan arkadaşları, yol içinde masa kurup alkol almaya başladı.

Gençlerin yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız ettiği iddiasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen zorluk çıkardığı ileri sürülen şahıslar, destek ekiplerin gelmesiyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslara "trafiği tehlikeye sokmak, çevreyi rahatsız etmek ve polise mukavemet göstermek" suçlarından adli işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: İHA