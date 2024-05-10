Kadın sürücüler yolun ortasında birbirine girdi! Tekmeler havada uçuştu

Pendik’te iki kadın sürücü yol verme kavgasında birbirine girdi.

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Kadın sürücüler yolun ortasında birbirine girdi! Tekmeler havada uçuştu

Pendik’te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik’te Velibaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü. Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadınları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken, diğer sürücüler de kornaya basarak olaya tepki gösterdi. Trafikte ’bu kadarına da pes’ dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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