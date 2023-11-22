Kadıköy'deki Starbucks protestosu yumruklu kavgaya döndü

Kadıköy'de bulunan bir Starbucks şubesinde İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup ile müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kadıköy'deki Starbucks protestosu yumruklu kavgaya döndü

Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Tartışma kavgaya döndü, yumruklar havada uçuştu.

İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Türkiye'de birçok vatandaş, İsrail'e destek veren firmaları protesto ediyor.

Kadıköy’de meydana gelen olayda iddiaya göre bir grup, Stabucks'ı protesto etmek amacıyla dükkanın önünde toplandı.

Aynı grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Etiketler
İsrail Starbucks
Eski Bakırköy Belediye Başkanı hayatını kaybetti Eski Bakırköy Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kaan Urgancıoğlu kazancıyla şaşırtıyor! Birçok ünlü ismi geride bıraktı Kaan Urgancıoğlu kazancıyla şaşırtıyor! Birçok ünlü ismi geride bıraktı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam İstanbul'da suya yüzde 15 zam
HyperOS Güncellemesi Ile Xiaomi telefonlar değişiyor! İlk görüntüler de geldi HyperOS Güncellemesi Ile Xiaomi telefonlar değişiyor! İlk görüntüler de geldi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli' İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'
Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!
Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!
İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı! İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!
Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın' Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın'