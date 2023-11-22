Kadıköy'deki Starbucks protestosu yumruklu kavgaya döndü
Kadıköy'de bulunan bir Starbucks şubesinde İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup ile müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Tartışma kavgaya döndü, yumruklar havada uçuştu.
İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Türkiye'de birçok vatandaş, İsrail'e destek veren firmaları protesto ediyor.
Kadıköy’de meydana gelen olayda iddiaya göre bir grup, Stabucks'ı protesto etmek amacıyla dükkanın önünde toplandı.
Aynı grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.