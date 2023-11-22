Eski Bakırköy Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in bugün yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

3 DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Erzen, bir dönem Galatasaray yöneticisi olarak da görev yaptı.

Üç çocuk babası Erzen’in cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

CHP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Başkanımız Ateş Ünal Erzen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.