Kadıköy–Sabiha Gökçen Metrosu Raydan Çıktı

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

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Kadıköy–Sabiha Gökçen Metrosu Raydan Çıktı
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KadıköySabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda akşam saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Bostancı İstasyonu çıkışında makas arızası nedeniyle bir metro aracının raydan çıktığı, yolcuların tünelden tahliye edildiği bildirildi.

Saat 19.05 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Yolcuların Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelmesiyle bölgede yoğunluk oluştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kazanın ardından Kadıköy ile Küçükyalı istasyonları arasında seferler durdurulurken, Maltepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımın kontrollü şekilde sürdüğü öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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