Kılıçdaroğlu'ndan Kurultay Mesajı: 'En Kısa Sürede Yapacağız, Gerekirse Yargıtay'a İtirazı Çekeriz'

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında Barış Terkoğlu, Senem Toluay Ilgaz ve Aslı Kurtuluş Mutlu'nun sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nu sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

* Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim sizce ne olurdu? Mutlak butlanda sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar. Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partinin kültüründe ciddi bir itiraz kültürü vardır. Hiçbir zaman bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Mahkeme partiye kayyım atarsa ben bunu kabul edemem ama mutlak butlan kararı verilirse ben buna bir şey diyemem. Partiyi hiç kimsenin şaibe iddia edemeyeceği bir kurultay yapın.

'KARARDAN HABERİM OLSA VİDEO YAYINLAR MIYDIM?'

* (Karardan haberiniz var mıydı?) Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum. Böyle olaylar doğrudan doğruya yıpratma amacıyla ortaya atılıyor. Arınmaktan bahsediyorum videoda. Daha önce de söyledim, defalarca kez söyledim. Partinin kirlilikten arınması lazım nokta. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu parti kirliliği kabul etmez. Tarihte bize komünist dendi, faşist dendi, dinsiz parti dendi. Ancak hiçbir zaman, hiçbir dönemde partinin ahlaki üstünlüğüne yönelik hiçbir söz söylenmedi. Partinin temel özelliği ahlaki kültürünün yüksek olmasıdır. CHP'li birisi konuştuğunda herkes dikkatle dinler, çünkü bilirler ki bu kişinin ahlaki üstünlüğü vardır. Ahlak üzerinden bütün eleştiriler dikkate alınmalıdır. Parti asla kirliliği kabul etmez.

'İKTİDARLA İŞBİRLİĞİ' İTHAMINA YANIT

* (İktidarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işbirliği yaptınız mı sorusu üzerine) Erdoğan'ı her zaman eleştirdim. Özgür Bey dedi ki "Erdoğan'la müzakere edeceğiz." Neyi müzakere edeceksiniz? Erdoğan'la işbirliği, diğerleriyle işbirliği yapıldığı söyleniyor. Erdoğan'la bir kişi 2 saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da partinin sorunlarını görüştük deniliyor. CHP Genel Başkanı, AKP'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor? Ey Özgür Özel sen ne görüştün, CHP'nin nelerini görüştün sen? Ne demek arka kapı diplomasisi? Bütün bunlar unutuluyor. Memleketi bu hale kim getirdi? Ülkenin içinde bulunduğu sorunları aşmak, Türkiye'yi darbe yasalarından kurtarmak için hangi öneri geldi. Olmaz. Siyaset üretmeniz lazım. Ben olaydan hemen sonra, yani kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim.

'KİMSE AHLAKIMI SORGULAYAMAZ'

* Hiç kimse benim ahlakımı sorgulamaz. Kocaoğlu 397 yılla yargılandı. Bir miting yaptık. Yılmaz Büyükerşen yargılandı mı? Yargılandı. Belediye meselesini asla parti meselesi haline getirmedik. Bizden uzman, avukat isterseniz göndeririz ama olayı parti meselesine dönüştürmeyiz. Şimdi siz yapılan harcamaları denetleyeceksiniz. Benim dönemimde belediyeler denetleniyordu. Sayıştay gidip bakıyordu. Olamaz, olmaz.

RÜŞVET TARTIŞMASI

* (Sizin kurultayı kaybetmenizden sonra mı yolsuzluk ve rüşvet başladı?) Gazeteci olarak şunun üzerinde durmuyorsunuz. Hazine'den gelen parayla belediyeden gelen para aynı şey olur mu? Bir cepten alıp bir cebe... Garibana sor, "Öyle şey olmaz" der. Hiçbir gazeteci çıkıp sayın Özel bunu nasıl söylüyorsunuz? demiyorsunuz. Herkes orayı unutuyor. Belediye parayı verdim diyor değil mi? Kim diyor? Parayı veren adam diyor? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Siz niye sormuyorsunuz arkadaş? 'Gidip rüşvet verdim' diyorlar. Niye takip etmiyorsunuz? Para aldım, yalan söyledim desem siz benim hakkımda dava açmaz mısınız? Genel başkan hangi gerekçeyle dava açmaz? Meclis'te 250 bin dolar poşet içinde bulunmuş. Haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Ben bunu sormak zorundayım.

* (Meclis başkanı böyle bir olay yok dedi ama hatırlarsınız.) Ben o Meclis başkanının da neler yaptığını biliyorum. Tutanak tutuldu. Diyelim ki böyle bir şey yok, olmadı diyelim. Bu haberi yapan kişi hakkında Meclis başkanını da göstererek dava açmaz mısınız? Bunları yapmadan ahlaki üstünlüğü sağlayamazsınız. Siyasi demeç verirsiniz, siyasi tutuklu olursunuz ama kişisel çıkara, zenginleşmeye yönelik kapıyı CHP tarih boyunca açmadı, açamaz.

BELEDİYELERE YOLSUZLUK OPERASYONLARI

* (Siz İBB iddianamelerini okudunuz mu, takip ediyor musunuz? "Ben hukukçu değilim. Tamamını okudum dersem yalan söylemiş olurum. Tüm tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili komisyon kurduk. Komisyon bana özet getirir. Benim bütün iddianameleri okuma şansım yok zaten. İmamoğlu tutuklandığında eve gittim, basın açıklaması yaptım. Bugün de aynı yerdeyim. Orada ne söylediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. Sadece CHP'de mi yolsuzluk var sizin de dediğiniz gibi.

* (Fatoş Pınar Türker iki çocuğuyla tehdit edilip çıplak aramaya maruz kalıyor. İnsanlar etkin pişmanlıkçı olsun diye uğraşılıyor. Siz bunları konuşmuyorsunuz.) Ben bu arkadaşları hapishanede ziyaret ettim.

* (İmamoğlu şu anda sizin onun yanında olduğunu düşünüyor mu sizce?) Yanımda olur, karşımda olur ben onu bilmem. Hatta bir bayram günü tatildeydim. Belediye başkanlarının tümünü gittim, ziyaret ettim.

* (İnsanlar sizi yanında hissetmiyor) Bizden avukat isterlerse, uzman isterlerse göndeririz, hepsini yaparız. Yılmaz Büyükerşen de yargılandı...

* (İstemeleri mi gerekiyor?) İsteyebilirler. İzmir Büyükşehir istedi. Uzman istediler, gönderdik. Sonunda beraat etti. Sorun şurada. Biz kişisel çıkara dönük bir şey olmadığı sürece... Hiçbir belediye başkanı mahkum olamaz.

* (O zaman yargının bağımsız olduğunu düşünüyorsunuz?) Yargının bağımsız olmadığını en çok söyleyen benim.

* (Herhangi bir belediye başkanı suçlu bulunur ve mahkumiyet kararı alınırsa olabilir yani sizin için. Onu soruyorum.) Atalay'ın, Demirtaş'ın, Kavala'nın mahkum olması yargı bağımsızlığından mı? Hayır. Ama bakın onlar siyasi dava. Bunlar siyasi dava değil. İkisinin arasında büyük fark var.

* (Peki yolsuzluk da siyasi dava olamaz mı?) İtirafçılar iş yaptıkları adamlar. Verdim diyorlar. Olay çıkıyor, banka havalesi geliyor. Bir kişinin hesabına yatıyor. Seferihisar'daki olay... Siyasi mi diyeceğiz buna? Belediye başkanı siyasi bir nedenden içeri atılsa hesabını sormak zorundayız, sorarız.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI BAŞLIĞI

* (Yargının bağımsız olduğunu mu düşünüyorsunuz?) Yargının bağımsız olmadığını en çok söyleyen benim. Atalay'ın, Demirtaş'ın, Kavala'nın mahkum olması yargı bağımsızlığından mı? Hayır. Ama bakın onlar siyasi dava. Bunlar siyasi dava değil. İkisinin arasında büyük fark var.

* (Diploması iptal edildi ve sonra da yolsuzluk davası açıldı. 19 Mart meselesi yolsuzluk diyorsunuz. Size burada siyasallaşmış bir yargı yolsuzluk davalarını da yapıyor olamaz mı?) Diplomasının iptal edilmesini doğru bulmadığımı söyledim zaten. O zaman bütün davaları kapatalım, yolsuzluk yoktur diye.

* (Aynı yargı neden sadece CHP'li belediyelere operasyon yapıyor sizce?) Cumhurbaşkanlığını garantilemek için.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLER

* (Polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesi içiniz sızlattı mı) Sızlattı. Genel merkeze vekiller niye alınmadı diye niye sormuyorsunuz? Ben polisin girmesini asla savunmadım. Polisin girmesini ben istemedim. Hayır efendim. İcra memurunun gelip kararı tebliğ etmesi lazım değil mi? Polis mi gelsin diyor o yazıda? İcra memurunun oraya girmesi lazım. Polisin girmesini, şiddet uygulamasını, genel merkezden dışarı taş atılmasını asla doğru bulmam. Adnan Beker'in orada ne işi var? Otobüsüyle gelmiş. O adam cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Orada ne işi var? Binanın içini ne hale getirdiklerini videoya aldırdım. Partili olmayan, partiyle ilgisi olmayan insanlar bunlar. Siz partinin kapısına nasıl baraj kurarsınız?

* (Saat 12.00'de görüşseydiniz bunlar olur muydu?) Hayır, biz görüşmeyecektik. O gece Sayın Sarıbal defalarca aradı. Sabaha kadar vaktimiz var, oturalım, konuşalım. Bir genel başkana dönelim demiş Bora Temir arkadaşımız. Kinci telefonda Murat Bey ben genel başkana ulaşamadım demiş, mesele bu. Biz bir taşkınlık olmasın diye ne gerekiyorsa yaptık.

MERDAN YANARDAĞ SORUSU

* (Bir gazeteci-Merdan Yanardağ- hakkında sizinle yaptığı röportaj sebebiyle iddianame hazırlandı. Yanardağ Niyetiniz ne olursa olsun iktidarla paralel bir görüntü sergiliyorsunuz. İddianamemde sizinle yaptığım röportaj gerekçe olarak gösterilmesine rağmen tek bir açıklama yaptınız mı? diye soruyor.) Doğrusu yeni öğreniyorum samimi olmak gerekirse.

'ÖZEL'E 4 İSİM VERDİM'

* (Dediniz ki rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden uzaklaştıramadığım için özür dilerim dediniz. demek ki eminsiniz. Niye açıklamıyorsunuz?) Özgür Bey'e devir teslimde isimleri verdim. Bu partinin yıpranmasını istemem. Siz gazeteci olarak sorgulamak zorundasınız. Siz onları değil, beni sorguluyorsunuz.

* (O 4 belediye başkanı sizin döneminizden mi?) Az önce size ne söyledim? Bir partinin yetkilisi belediye başkanlarından para isteyemez dedim değil mi? Para isterse rüşvettir, ortası var mı? Bu gerçek. Parayı veren söylüyor. Parayı verdiğini söylediği kişi de almadım diyor? E almadım diyor, kanıtlıyor. Gününü, yerini söylüyor.

* (Başarır'ın fezlekesinde 25 kez "duydum", 4 kez "duyum", 15 kez "söyledi", 8 kez "iddia" kelimesi geçiyor. Mağdur kısmında siz yazıyorsunuz. Bu fezleke ile sizin milletvekilinizin dokunulmazlığı kaldırılabilir. Siz burada yazanları doğru kabul ettiğinize göre size açık açık şunu sormak istiyorum; elinizde bir para verme görüntüsü, bir dekont, bir tapu yani bir belge var mı bu fezlekenin doğru olduğunu söyleyen?) Ben bu davanın tarafı değilim ki. Davayla ilgim yok benim. Kurultayda yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor ama ben gidip de kim para verdi kim vermedi nereden bileceğim? İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler, gezenler onlar.

DEMİRTAŞ VE DOKUNULMAZLIK SORUSU

* (Bu fezleke yarın Meclis'e gelirse? Ceza davası da kurultay davası da ikisi de aynı delillere dayanıyor. Siz bu fezleke Meclis'e geldiğinde vekillerinize hangi yönde el kaldırmalarını söyleyeceksiniz?) Ben böyle bir şey ile suçlansam dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve gidip aklanmayı isterdim

* (Siz bunu son yaptığınızda Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz. Pişman mısınız?) Hayır, değilim. Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum. Atalay'a da haksızlık yapıldığını biliyorum.

* (Muharrem İnce 2018 kurultayına dair iddiası hakkın ne dersiniz?) Olayın tanıdığı değilim. En baştan beri aynı tutarlılığı gösteriyorum. Para alıp verdim kendisinin duyumu. Herkes mutlak butlan davasını ben açmışım gibi davranıyor. Öyle bir şey yok.

KAYYIM TARTIŞMASI

(Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun kayyımdan ne farkı var dedi.) Kılıçdaroğlu talimatı verse bu soru doğruydu. Ben mutlak butlanı da kabul etmedim, görevi de kabul etmedim. Siz bir kaymakamın ya da başka kişinin kayyım olarak atanmasını kabul eder misiniz? Benden niye korkuyorlar? Kayyım ayrı. Ben kayyımı kabul etmediğimi alt mahkemedeyken söyledim. Ama dedim mutlak butlan çıkarsa eski PM'nin tamamı gelecek ve yeniden kurultay yapacağız. Yahu çıkın, deyin ki bizim kurultaylarımızda şaibe olmaz dedin. Şimdi siz bana diyorsunuz ki kayyımı neden kabul ettin?

* (Seçmenler...) Seçmen bilmiyor ki.

(Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun kayyımdan ne farkı kaldı gözümüzde? Kayyımdan farkınız nedir? Kayyım gelseydi ne yapardı? Mesela ihraç kararları alabilir miydi? İşten atabilir miydi?) Ben bilmem, hiç kayyımlık yapmadım. İhraç kararı verebilirdi. Kayyım isterse işten de atardı.

* Ne farkı var? Kayyım bir kaymakam istediğini yapar ama biz bir karar aldığımızda MYK'nın yaptığı bir uygulamayı disiplin kurulu bozdu. Disiplin kuruluna müdahale yoktur tarihimizde, bağımsız karar alır. Siyasi Partiler yasasının 17. yasasında tüm yetkiler genel başkana bırakılmış halde, geniş yetkileri vardır. Benim o yetkileri kullanmak gibi bir şeyim yok. PM'miz, MYK'mız, MDK'mız var. Kayyım olsa bunların hiçbiri olmayacaktı. Kayyım olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Aynı kurallar geçmişteki gibi çalışıyor. Yönetim, tüzük uygulanıyor. Masumiyet karinesine kimse itiraz etmiyor. Ceza kesmiyoruz. Tüzüğümüzdeki uygulamayı yapıyoruz. Tüzüğümüzde var tedbiren uzaklaştırma, niye olmasın? Bir hukuk normunu işletirseniz ve hukuk normu yanlışsa gider mahkemeye, beraat eder, gelir.

VEYSİ UYANIK'IN OĞLUNUN MYK ÜYESİ YAPILMASI

* (İtirafçı Veysi Uyanık ve oğlu Ahmet Uyanık sizin A takımınızda. Neden?) Kendisini tanıyor musunuz, eğitimini biliyor musunuz? Babadan ötürü çocuğu niye yargılıyorsunuz? Askere gidiyor artık. Bu çocuk iyi eğitim almış ve PM üyesi. Çocuğu alıp babaya, babayı alıp çocuğa düşman etmeyiz. Ekonomi konusunda son derece yetkin. (Sizin arınma konusundaki hassasiyetiniz nedeniyle, kişisel olarak değil.) Bu konularla hiç ilgisi yok. Babası dolayısıyla oğlunu suçluyorsunuz. Olmaz. Bu gazetecilik değil.

* (Babayı partiden attınız mı?) Gerçeği söyledi. Para alanla para vereni aynı kefeye koymamak lazım. Biz bütün tanıkları partiden atmak durumundayız o halde.

KURULTAY MESAJI

* (Tedbir kararının kaldırılmasını ister misiniz?) Karşı taraf zaten itirazı yapan, Özgür Beyler. Arkadaşlarla konuşur, kararı gerekirse çekeriz, ne olacak ki?

* (Eğer Özgür Özel temyizi çekelim, tedbir engeli kalksın ve olağanüstü kurultay yapalım derse?) Olağanüstü değil, olağan kurultay. Ne olacak en fazla 4-5 ay sürer. Eski delegelerle yapamazsınız. Şaibe var denilen delegelerle yaparsak oradan da mutlak butlan çıkar.

* (Eylül'ün başı için takvim yapalım denilmiş ve siz biriyle konuşup vazgeçmişsiniz denildi. Böyle mi oldu?) Partiyi neden yoralım? Yeniden seçimlerimizi yaparız. Mahkeme de karar verdim yine aynısını yapıyorsunuz der.

FETÖ TARTIŞMASI

(FETÖ ithamında bulundunuz. Sizin görev sürenizde danışmanınız Fatih Gürsu, vekil yaptığınız Erdemir firari, Zekeriya Öz'e şerefli bir savcı dediniz. 15 Temmuz'da iktidar medyası sizi eleştirdi evinizde olmanız nedeniyle. Siz eski yol arkadaşlarınıza FETÖ ithamında bulunmanız bu anlamda ayıp olmuyor mu sizce?) Doğru. O dönem yasaklı değillerdi, televizyonları vardı vs. Ekrem Bey de orada spor programı sunuyordu, hiç böyle bir şey demedik ona.

'İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYINIZ MI?'

(İmamoğlu cumhurbaşkanı adayınız mı?) Niye bunu tartışıyoruz? Ben bu sistemi, bu rejimi, tek adam rejimini kabul etmiyorum ki. Ben zorunlu olduğum için aday olmuştum. Biz Anayasa'yı değiştirmek istiyoruz. Bizim adayımızı yeri gelince yetkili organlar belirler. Burası AK Parti, MHP değil. CHP'de itiraz kültürü vardır, herkes düşüncelerini söyler, genel başkan sonuna kadar dinler.

* (Milyonlarca insan İmamoğlu için imza verdi.) Saygı duyuyorum.

* (Aday adayı mı peki?) Bilmiyorum ki. Siz Ekrem Bey'den görüş aldınız mı?) Müslim Sarı aday adayıdır dedi. "Sorun çıkmazsa" dedi ön cümlesinde. Mahkemede sorun çıkmazsa aday adayı olabilir. Bir sürü aday adayı vardır.

ADAY OLACAK MI?

* (Aday gösterilirseniz genel başkanlığa aday olacak mısınız?) Partiyi kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak, yaşamak istiyorum eşimle çocuklarımla huzur içinde. 78 yaşındayım; bazıları benden büyük, bazıları benden küçük. 78 yaşındaki bir insana özgürce sorular soruyorsunuz. Erdoğan'a bu soruları soramazsınız. Erdoğan mı sizi destekliyor diyorsunuz. Bir insana bu soru sorulabilir mi? Emin Çölaşan konuşmadığım şeyleri yazdı. Ben ona ne zaman konuştum? Neden yazmıyorsunuz genel başkan diye? Efendim mahkeme kararı var. 38. kurultay iptal edildi. Mahkeme göreviyle geldim ben buraya. Ben en sert eleştirileri bile dikkatle dinlerim.

* Eşim tehdit ediliyor. Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi? Troller... Dava açıyoruz; Özbekistan, Pakistan'da çıkıyor. Biri Samsun'da bulundu, hapiste. Ben gelmişim. Benden niye korkup çekiniyorlar? Ahlaki yapım, kim olduğum belli. Benim hatamı, eksiğimi söyleyen gerçek dostumdur.

* (Bayağı ismi cismi belli olan CHP seçmeninin pek çoğu "Çocuklarımızın geleceği çalınıyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte butlan kararını kabul etmesine karşıyız. İlk defa AK Parti'nin önüne geçen bir parti var" diyorlar. Kararı veren, parayı alan, rüşveti veren ben değilim. 38. kurultayı yaptı. Aynı delegelerle nasıl yapacaksınız? YSK'nın bir kararı çıktı ve açık, net şunu söyledi; ben parti içindeki para hareketlerine karışmam, benim işim seçimle ilgili dedi. Bu ders kitaplarına girecek bir karar.

Kaynak: Haber Merkezi