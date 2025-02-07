Kaçak Göçmenler Tır Dorsesinden Çıktı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu tırın dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri saklayan tır sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, 5 kaçak göçmen ise Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Alınan bilgilere göre, polis ekipleri bir tırda kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarını aldı.
Iğdır'dan İstanbul yönünde ilerleyen B.Ş. kontrolündeki tır, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda polis ekiplerin tarafından durduruldu.
Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 5 Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Afganistan uyruklu 5 kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken tır şoförü gözaltına alındı.
Tır şoförü B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Kaynak: İHA
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