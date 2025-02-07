Kaçak Göçmenler Tır Dorsesinden Çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu tırın dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri saklayan tır sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, 5 kaçak göçmen ise Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Son Güncelleme:

Alınan bilgilere göre, polis ekipleri bir tırda kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarını aldı.

Iğdır'dan İstanbul yönünde ilerleyen B.Ş. kontrolündeki tır, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda polis ekiplerin tarafından durduruldu.

Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 5 Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Afganistan uyruklu 5 kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken tır şoförü gözaltına alındı.

Tır şoförü B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Otobüsün Gizli Bölmesinden 26 Kaçak Göçmen ÇıktıOtobüsün Gizli Bölmesinden 26 Kaçak Göçmen ÇıktıGüncel
Bodrum'da 18 Kaçak Göçmen YakalandıBodrum'da 18 Kaçak Göçmen YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Tokat Afgan Düzensiz göçmen göçmen
Son Güncelleme:
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay, Başından Vurulmuş Halde Bulundu Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay, Emniyet Harekete Geçti
Diyarbakır’da Karla Mücadele, 129 Kilometrelik Yol Açıldı Diyarbakır’da Karla Mücadele, 129 Kilometrelik Yol Açıldı
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler
Tüm Gözler Mansur Yavaş'taydı... 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı
Akıllara Aynı Soru Geldi: Emekli, Memur Maaşı ve Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? 'Sene Sonunda Yüzde 30...' Akıllarda Aynı Soru, Maaşlara Zam Yapılacak mı?
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek