Diyarbakır’da Karla Mücadele, 129 Kilometrelik Yol Açıldı

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarına devam ediyor.

129 KİLOMETRELİK YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesine bağlı Alaca Mahallesi’nde 3 kilometre, Hani ilçesine bağlı Kaledibi Topçular Mahallesi’nde 26 kilometre, Yukarı Turalı Mahallesi’nde 43 kilometre, Çukur Mahallesi’nde 12 kilometre, Kuyular Mahallesi’nde 12 kilometre, Kalaba Gürbulak Mezrası yolunda 10 kilometre, Ekşin’de 23 kilometre olmak üzere toplamda 129 kilometrelik karla kaplanan yolu yeniden ulaşıma açtı.

Ekipler, kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanmaması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA