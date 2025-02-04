Otobüsün Gizli Bölmesinden 26 Kaçak Göçmen Çıktı
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan bir otobüsün gizli bölmesinde saklanan 26 kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, göçmenlerin otobüs koltuklarının arkasına gizlendiği tespit edildi.
Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Vakfıkebir ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı.
GİZLİ BÖLMEDEN 26 KAÇAK ÇIKTI
Otobüsün koltukları arkasında oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
1 GÖZALTI
Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı otobüste arama anları da polis kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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