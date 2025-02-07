Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay, Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki çocuk annesi 30 yaşındaki Gülcan A. yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının ölümüne ilişkin 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde yoldan geçen sürücüler, korkutan bir görüntü gördü. Yolda hareketsiz halde bulunan genç kadının başından silahla vurulduğu ortaya çıktı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının kimliği tespit edildi. Genç kadının 30 yaşında, 2 çocuk sahibi Gülcan A. olduğu öğrenildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: