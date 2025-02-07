Kocaeli'de Zincirleme Kaza, Yaralılar Var

Kocaeli’de özel halk otobüsü, kar küreme, tuzlama kamyonu ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası 9 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Kocaeli'de Zincirleme Kaza, Yaralılar Var

Kaza, saat 08.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde yaşandı.

Körfez Belediyesi'ne ait Ercan T. idaresindeki kar küreme ve tuzlama kamyonu ile Özcan U. yönetimindeki 41 HU 3072 plakalı özel halk otobüsü ve B.D. kontrolündeki 34 NCS 78 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kocaeli'de Zincirleme Kaza, Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

9 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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