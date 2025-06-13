Kaçak Ağaç Kesimi Davasında Karar Çıktı

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Bolu ve Gerede'de geçen yıl ormanlardan 792 kök köknarın kaçak olarak kesilip başka kentlere nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, ağaç kesimi ve nakliyesine katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Bolu, Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda İsmail A. (İ.A.), Adem A. (A.A.), Sezai B. (S.B.) ile Ankara'da yakalanan Feyzullah A. (F.A.) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, mahkemece 'Yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme' suçlamasıyla tutuklandı. Toplam 10 sanık hakkında Gerede 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR VERİLDİ

Gerede 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılaması tamamlandı. Mahkeme heyeti, zincirleme şekilde suç işlediklerine hükmettiği sanıklardan İ.A.'ya 10 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası, F.A.'ya 8 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası, S.B.'ye 10 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası, C.G.'ye ise 5 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası verdi. İ.A., F.A. ve S.B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, C.G. hakkında cezası kesinleşene kadar adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, diğer sanıklar İ.K., A.A., T.A., H.İ.Y., U.A. ve R.Ş. hakkında ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Karar, bölgedeki kaçak ağaç kesimiyle mücadelede caydırıcılık açısından dikkat çekerken, soruşturmanın detayları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA