Kabus Geri Döndü, Balıkesir'de Orman Yangını

Balıkesir, hafta başında kontrol altına alınan yangınların altından bir kez daha yangın kabusunu yaşıyor. Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İlçeye bağlı Akarsu Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Balıkesir Orman yangınları
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