CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı! Yeni İhraçlar Kapıda mı?

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınması ve görevden alınan il başkanları yerine atamalar yapılması beklenirken, Parti Sözcüsü Müslim Sarı saat 17.00'da kameraların karşına geçerek alınan kararları açıklayacak.

Son Güncelleme:
CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı! Yeni İhraçlar Kapıda mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

AÇILIŞ KONUŞMASI KILIÇDAROĞLU'DAN

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda, NATO Zirvesi, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak.

İL BAŞKANLARININ DİSİPLİNE SEVKİ MASADA

Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.

SAAT 17.00'DE PARTİ SÖZCÜSÜ KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kapalıçarşı İddianamesinde Şok Rakamlar: 369 Paravan Şirketin Gizli Hesapları İfşa Oldu Kapalıçarşı İddianamesinde Şok Rakamlar: 369 Paravan Şirketin Gizli Hesapları İfşa Oldu
7 Kez Uzaklaştırma Kararı Aldırdı! Eski Sevgilisinin Bıçaklı Saldırısına Uğradı: 'Bıçak Kırılmasaydı Yaşama Şansım Yoktu' 7 Kez Uzaklaştırma Kararı Aldırdı! Eski Sevgilisinin Bıçaklı Saldırısına Uğradı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi
F-35 Önündeki En Büyük Engel Olan S-400'lerle İlgili Rusya'dan Flaş Açıklama: Süper Hassas Bir Konu Rusya'dan Flaş S-400 Açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Anısını Anlattı: 'Beyefendiyi Tanıyamadım Dedi' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan Anısı
LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri
LGS Sonuçları Açıklandı: 452 Şampiyon Tam Puan Aldı, Tercih Maratonu Başlıyor 2026 LGS Sınav Sonuçları Erişime Açıldı