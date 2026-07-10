CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı! Yeni İhraçlar Kapıda mı?

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CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

AÇILIŞ KONUŞMASI KILIÇDAROĞLU'DAN

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda, NATO Zirvesi, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak.

İL BAŞKANLARININ DİSİPLİNE SEVKİ MASADA

Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.

SAAT 17.00'DE PARTİ SÖZCÜSÜ KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA