Jeoloji uzmanı Kadıoğlu'ndan 'beklenen Marmara' depremi için dikkat çeken yorum: Doğu Anadolu'daki gibi canlı bir fay bulunmamaktadır

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esenler Belediyesi öncülüğünde, Şehir ve Düşünce Akademisi ile şehir ve planlama konusunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Binalarınızı sağlam yaptığınız sürece İstanbul o kadar etkilenmeyecek. Çünkü Marmara'da, bir Doğu Anadolu'daki gibi Kahramanmaraş'taki gibi canlı bir fay bulunmamaktadır" dedi.

Kadıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu deprem er geç olacaktır. Ancak ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilim insanı tahmin yürütemez. Binalarınızı sağlam yaptığınız sürece İstanbul o kadar etkilenmeyecek. Çünkü Marmara depreminin fay hattı da Marmara'nın üzerinden geçmemektedir. Bir Doğu Anadolu'daki gibi Kahramanmaraş’taki gibi veya Erzincan'daki gibi doğrudan İstanbul'un içerisinden geçen etkili bir fayımız, canlı bir fayımız bulunmamaktadır. Bu nedenle İstanbul'un altyapısı mimari proje için uygundur. Ancak üst yapı itibariyle, mimari proje açısından bakıldığı zaman sağlam binalar bulunmamaktadır. Bu binaların kentsel dönüşüm ile en kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor.

'DEPREM YANGINLARA, SU BASKINLARINA NEDEN OLABİLİR. BU NEDENLE BUNLARA DİKKAT EDİLMELİ'

İlk acil eylem planı kesinlikle kentsel dönüşümün tamamı gerçekleşmelidir. Yani 50 yaşının üzerindeki binaların tamamı yenilenmeli, yeni yapılan binalar kontrol edilmeli ve genel anlamda yapı denetimden geçmelidir. Bina sağlam değilse bu binalar da kentsel dönüşümden yararlanmalıdır. İkinci acil eylem planımız mutlaka deprem olacağından dolayı yolların belli yerlerde park yasağı konulmalıdır. Park yasağı olmalı ki eğer bu araçlar deprem sırasında park etmiş olsalar kaçış noktalarını engellemiş olacak ve depremden daha çok zarar görmüş olacağız. Deprem yangınlara, su baskınlarına neden olabilir. Bu nedenle bunlara dikkat edilmeli. Üçüncü acil eylem planımız halk sürekli ilk yardım eğitimi almalı. Afetlerde ne tür bir harekette bulunması gerektiği okullarda, özellikle İstanbul çok büyük bir şehir olmasından dolayı ilkokul ve ortaokullarda mutlaka işlenmeli ve insanlar bilinçlenmelidir."

Kaynak: İHA