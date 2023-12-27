Kızıl Goncalar'a Davutoğlu'ndan destek telefonu

Ahmet Davutoğlu’ndan ‘Kızıl Goncalar’ telefonu

Fox TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi tartışılmaya devam ediliyor. İsmailağa Cemaati’nin diziyi hedef göstermesinin ardından, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) diziyle ilgili inceleme başlattıklarını duyurmuştu. Dizinin çekiminin yapıldığı Darülaceze, çekim için verilen izinleri iptal etti.

Dizi ekibi de çekim yaptıkları İstanbul Fatih’de tehdit edildiklerini ve set ekibinin güvenliğinden endişe ettiklerini açıkladı.

DAVUTOĞLU’NDAN DESTEK TELEFONU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, tarikatları konu edildiği için hedef alınan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'u aradığı belirtildi.

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya Davutoğlu’nun yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

"Özel haber olarak aktarayım birebir kaynağından aldığımız bir gelişme. Ahmet Davutoğlu Faruk Turgut'a, geçmiş olsun demiş, diziyi beğendiğini ifade etmiş. 'Sakın ola eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Kent muhafazakarlarının ilgisini önemsiyorum. Ben de bir akademisyenim...' Böyle bir telefon mesajı geldiğini ifade edeyim."

DİZİ NE ANLATIYOR?

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi’nin (TİAK) yayımladığı Total reyting verilerine göre Kızıl Goncalar, 25 Aralık’ta Türkiye'de televizyonlarda en çok izlenen ikinci program oldu.

Fox TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümü 18 Aralık, ikinci bölümü ise 25 Aralık’ta yayımlandı. Dizinin yönetmenleri Ömür Atay ve Özgür Sevimli. Senaryo yazarı ise Necati Şahin’e ait.

Kızıl Goncalar'da başrolleri Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaşıyor.

Dizide, yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları anlatılıyor. Yapımda muhafazakâr - seküler kimliklere ve yaşam tarzlarına vurgu yapılıyor. Dizide, dini cemaatler içindeki kadınların ve kız çocuklarının konumuna da değiniliyor.

YAPIMCI ŞİRKET ELEŞTİRELERE YANIT VERDİ

Dizinin tartışılma konusu olmasının ardından Gold Film bir açıklama yayımladı.

Şirket, diziye yönelik bazı eleştirileri "haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, yapımda aktarılan hikâyenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ve kişiyle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Şirket, “Hikayemizde bir yandan toplumun farklı kesimlerinden kendi değer yargılarını suistimal eden kişilerin yıkıcı etkilerini gösterirken diğer yanda da farklı dünya görüşleri olan insanların hayatın içinde iyi niyetlerle nasıl ortak bir dil bulabildiklerini resmetmeyi amaçladık” ifadeleri kullanıldı.