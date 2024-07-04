Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Suçlular Albümü: Hablemitoğlu Cinayeti Zanlısı Bozkır'ın Eski Ortağıyla Aynı Karede!

Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın eski ortağı Serdar Özyurt, sosyal medyada Orgeneral Arif Çetin'e yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın aktardığına göre, Uygur Türkü Halike Habibullah'ın 2017 yılında 50 bin dolar ve 490 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Özyurt, savunma sanayisinde faaliyetleri olan bir iş insanı. Eski MİT mensubu A.A. ile birlikte yargılanan Özyurt, “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık”, "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla yargılanıyor. A.A. da, bu dava nedeniyle MİT'ten ihraç edildi.14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezasıyla yargılanan Özyurt hakkında adli kontrol tedbirleri de uygulanıyor.

ÇETİN'DEN ÖZYURT'A HEDİYE

Orgeneral Çetin'in elinden hediye de alan Özyurt, ilk fotoğrafı "Jandarmanın şanlı tarihini Arif Çetin paşamdan dinledik" notuyla paylaştı. İkinci fotoğrafta ise, "Kıymetli ağabeyim Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin paşama, hediyesi ve misafirperverliği için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.