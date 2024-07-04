Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Suçlular Albümü: Hablemitoğlu Cinayeti Zanlısı Bozkır'ın Eski Ortağıyla Aynı Karede!

Suç dünyasından Galip Öztürk, Selahattin Yılmaz, Hüseyin Eryılmaz ve Ferhat Aydoğan gibi isimlerle olan fotoğrafları nedeniyle gündeme gelen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in albümüne bir yenisi eklendi. Çetin'in Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın eski ortağı Serdar Özyurt ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Suçlular Albümü: Hablemitoğlu Cinayeti Zanlısı Bozkır'ın Eski Ortağıyla Aynı Karede!

Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın eski ortağı Serdar Özyurt, sosyal medyada Orgeneral Arif Çetin'e yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın aktardığına göre, Uygur Türkü Halike Habibullah'ın 2017 yılında 50 bin dolar ve 490 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Özyurt, savunma sanayisinde faaliyetleri olan bir iş insanı. Eski MİT mensubu A.A. ile birlikte yargılanan Özyurt, “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık”, "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla yargılanıyor. A.A. da, bu dava nedeniyle MİT'ten ihraç edildi.14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezasıyla yargılanan Özyurt hakkında adli kontrol tedbirleri de uygulanıyor.

ÇETİN'DEN ÖZYURT'A HEDİYE

Orgeneral Çetin'in elinden hediye de alan Özyurt, ilk fotoğrafı "Jandarmanın şanlı tarihini Arif Çetin paşamdan dinledik" notuyla paylaştı. İkinci fotoğrafta ise, "Kıymetli ağabeyim Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin paşama, hediyesi ve misafirperverliği için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

Etiketler
Necip Hablemitoğlu
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Polat Çiftine Bir Kötü Haber Daha: Hepsine El Konulabilir Hepsine El Konulabilir
Bursa'da Erkek Dehşeti: Kız Arkadaşına Sokak Arasında Saldırdı, Dakikalarca Darp Etti! Bursa'da Erkek Dehşeti: Kız Arkadaşını Darp Etti!
300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor