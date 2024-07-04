Bursa'da Erkek Dehşeti: Kız Arkadaşına Sokak Arasında Saldırdı, Dakikalarca Darp Etti!

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Bursa'da bir erkek, tartıştığı kız arkadaşını dakikalarca darp etti. Olaya müdahale eden bir vatandaş, şahsı boğazından bıçakladı.

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Bursa'da Erkek Dehşeti: Kız Arkadaşına Sokak Arasında Saldırdı, Dakikalarca Darp Etti!

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Dilek Sokak üzerinde Yusuf G. isimli erkek, kız arkadaşını sokak arasında darp etmeye başladı.

Kavgayı apartmandan gören Erhan Ş., hemen aşağı inip yardım etmek istedi. Yusuf G., kavgayı ayırmak isteyen Erhan Ş.'ye küfürler savurdu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erhan Ş., Yusuf G.'yi boğazından bıçakla yaradı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yusuf G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Erhan Ş. ise yakalandı.

Kaynak: İHA

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Bursa Kadına Şiddet
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