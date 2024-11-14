İzzet Çapa'dan Korkutan Haber: Kalp Krizi Geçirdi

İşletmeci İzzet Çapa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Çapa, "Bir yerden sonra yavaşlamak gerekiyormuş galiba… Ben bunu acı bir tecrübeyle, bir kalp krizi ile öğrendim… Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım" dedi.

İzzet Çapa, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir yerden sonra yavaşlamak gerekiyormuş galiba… Ben bunu acı bir tecrübeyle, bir kalp krizi ile öğrendim… Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım…

'HASTANEDE DİNLENİYORUM'

Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım… Şimdi hastanede dinleniyorum… Yılmaz, Ecem, Zeynep ve Bartu bebek gibi bakıyorlar bana… Çok daha iyi olacağım… Merak eden tüm dostlara selam olsun…"

Kaynak: Gerçek Gündem