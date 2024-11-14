Evine Dönen Kültür Mirasları Galata Kulesi'ne Yansıtıldı!

UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ne özel Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Galata Kulesi'ne yurt dışından getirilen kültürel mirasa ait görselleri yansıttı.

Evine Dönen Kültür Mirasları Galata Kulesi'ne Yansıtıldı!

UNESCO tarafından ilan edilen ve Türkiye'de her yıl 14 Kasım'da kutlanan Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor.

Evine Dönen Kültür Mirasları Galata Kulesi'ne Yansıtıldı! - Resim : 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçakçılığa dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için yurtdışına kaçak yollarla çıkarılmış, daha sonra yapılan girişimlerle yurda geri getirilen ve Türkiye'de bulunan kültürel mirasa ait görseller, Galata Kulesi'ne haritalama yöntemiyle yansıtıldı.

Evine Dönen Kültür Mirasları Galata Kulesi'ne Yansıtıldı! - Resim : 2

Evine Dönen Kültür Mirasları Galata Kulesi'ne Yansıtıldı! - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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